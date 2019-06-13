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13.06.19 09:37

Roshen через суд пытается оформить исключительное право на красный цвет лент для упаковки тортов

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск корпорации Roshen Петра Порошенко против Министерства экономического развития и торговли и госпредприятия "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий".

Roshen через суд пытается оформить исключительное право на красный цвет лент для упаковки тортов

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствует решение суда от 3 июня, суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать за Roshen право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым есть - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака попадают пленки из различного материла. Таким образом в Roshen решили зарезервировать за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета.

Суд признал недействительными вывод "Укрпатента" и решение Апелляционной палаты Минэкономразвития, которым предприятию ранее отказали в регистрации спорного знака.

В начале 2012 года корпорация подала заявку на выдачу свидетельств на ленты с надписью Roshen с различными оттенками красного. Но ни одну из этих заявок в компании не оплачивали, поэтому решения по ним не было.

В августе 2016 года Roshen заявила о желании зарегистрировать за собой еще два знака: ленту красного цвета и ленту красного цвета с надписью Roshen. Обе - для упаковки тортов.

Roshen не смогла доказать, что имеет право на владение красной упаковочной ленты. Поэтому в феврале 2017 года по этой заявке фирма получила отказ.

Зато положительно завершилось рассмотрение заявки о регистрации знака с брендированной лентой для упаковки тортов - осенью 2017 года Roshen зарезервировала свое право на ленту.

Однако Roshen хочет, чтобы красную ленту не могли использовать другие производители. В середине 2017 года Roshen решила зарегистрировать за собой знак в виде красного цвета. Сначала - неуспешно. Но вмешался суд.

На данный момент рассмотрение дела в апелляционном суде ожидается - пока в судебном реестре отсутствует информация о представлении Минэкономразвития и "Укрпатентом" апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции.

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