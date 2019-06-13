ЕС готовит новые санкции против России

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано "непризнание нелегально выданных российских паспортов"жителям так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина "противоречит духу и целям минских договоренностей" 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.

Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме. ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.

Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.