БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.06.19 19:21

Антимонопольный комитет выявил сговор на тендерах "Укрзализныци" на ремонт локомотивов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал ПАО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Смелянский электромеханический завод" и ООО "Научно-технический центр (НТЦ) "Привод" на 7 млн грн за сговор на торгах по ремонту локомотивов "Укрзализныци".

Антимонопольный комитет выявил сговор на тендерах "Укрзализныци" на ремонт локомотивов

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"НПП "Смелянский электромеханический завод" и "НТЦ "Привод" признаны виновными в сговорах на 7 торгах на услуги по ремонту локомотивов "Укрзализныци"… 12 июня административная коллегия АМКУ наложил на нарушителей штраф в размере 7 млн грн (4,7 млн грн на СЕМЗ и 2,4 млн грн на "Привод")", – сообщил Терентьев.

Глава АМКУ уточнил, что расследование дела вело Черкасское территориальное отделение АМКУ в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Согласно данным госреестра, бенефициарным владельцем "НПП "Смелянский электромеханический завод" указан гражданин Ирландии Сергей Кубракс.

Собственником НТЦ "Привод" числится гражданин Азербайджана Хаким Багир Огли Самадов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100