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12.06.19 19:13

СЕТАМ с начала года продал права аренды земли на 100 миллионов

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") с начала года провел 1349 электронных торгов прав аренды на землю, в результате привлечено 105 млн грн.

СЕТАМ с начала года продал права аренды земли на 100 миллионов

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

К продаже на площадке land.setam.net.ua было предложено права аренды на участки во всех областях Украины.

С начала проекта состоялось 1 349 успешных аукционов. При этом общая стартовая сумма продажи составила 36 504 086 грн.

"Преимущество электронных торгов заключается в их высокой конкурентности. Поэтому общая сумма продаж достигла 105 611 859 грн. Благодаря повышению цены в местные бюджеты дополнительно поступило почти 70 млн грн", - отметил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев.

Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски.

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