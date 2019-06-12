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12.06.19 19:02

Суды начали банкротство двух угольных компаний Ахметова на оккупированном Донбассе

Хозяйственный суд Донецкой области 11 июня принял решение открыть производство по делу о банкротстве ЧАО "ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса".

Суды начали банкротство двух угольных компаний Ахметова на оккупированном Донбассе

Об этом сообщается на сайте Высшего хозяйственного суда, передает БизнесЦензор.

При этом соответствующее решение еще не опубликовано в реестре.

При этом распорядителем имущества предприятия указан Евгений Гальченко.

Согласно данным судебного реестра, он также является распорядителем имущества - арбитражным управляющим ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит", дело о банкротстве которого было открыто Хозяйственным судом Луганской области в феврале 2019 года.

В этом деле суд утвердил перечень требований должников "Ровенькиантрацита", крупнейшими из которых являются также входящий в энергохолдинг Рината Ахметова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" (4,7 млрд грн), ООО "ДТЭК Трейдинг" (3,46 млрд грн), DTEK Trading Limited (178,34 млн грн),а также управление Фонда социального страхования в Луганской области (86,8 млн грн).

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на некотролируемых территориях. В том числе, над ЧАО "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" и ООО "ДТЭК Ровенькиантрацит".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

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