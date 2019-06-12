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12.06.19 18:45

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

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Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на АВС, передает БизнесЦензор.

В Австралии первые экспериментальные полеты могут быть осуществлены уже в 2020 году, а полномасштабный запуск запланирован на 2023 год.

Транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки будут подниматься в воздух при помощи винтов. На начальном этапе такими такси будут управлять пилоты, но в дальнейшем предполагается использовать беспилотники.

Uber уже обратилась в Управление по безопасности гражданской авиации Австралии (CASA) для обсуждения законодательного регулирования работы воздушных такси.

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