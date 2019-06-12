Площадь усыхания лесов превысила 400 тысяч га, – Гослесагентство

Об этом сообщил заместитель главы Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Бондарь, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь усыхания лесов составляла более 413 тыс. га, из них насаждений сосны обыкновенной – 222 тыс. га, ели европейской – 27 тыс. га, дуба обыкновенного – 100 тыс. га и других насаждений – 64 тыс. га. Таким образом, массовое повреждение сосновых лесов стволовыми вредителями, в частности верховым и шестизубим короедами, продолжает распространяться на территории страны", – сказал Бондарь.

По словам замглавы Гослесагентства, в последнее десятилетие состояние лесов резко ухудшилось вследствие негативного воздействия комплекса факторов, в основном связанных с глобальными изменениями климата, что привело к росту площадей усыхающих насаждений и массового повреждения их вредителями и болезнями.

"За последние годы по всей территории Украины наблюдается массовое усыхание большинства лесообразующих пород (ели, ясеня, дуба, граба, березы), но наибольшее беспокойство вызывает состояние сосновых насаждений, где повреждения ослабленных лесов стволовыми вредителями, в основном сосновыми короедами, приобрели катастрофические масштабы", – добавил Бондарь.

По данным Гослесагентства, в Украине отмечается дальнейший рост температуры по всей стране, особенно в южной ее части. При этом общее количество осадков уменьшится как в среднем за год, так и в вегетационный период, особенно в южной части Украины.

"Таким образом, негативное влияние климатических факторов на лесные экосистемы будет продолжаться, что приведет к дальнейшему их ослабление и распространения очагов короедов", – отмечают в ведомстве.

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