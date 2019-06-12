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12.06.19 18:25

Кабмин распределил 50 миллионов на создание центров админуслуг в регионах

Кабинет министров на заседании в среду, 12 июня, утвердил распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров предоставления административных услуг в формате "Прозрачный офис" на общую сумму 47,89 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Прозрачные офисы пользуются большой популярностью. Так, при нашей поддержке, открыты учреждения в Харькове и во Львове, в Киеве и Одессе, в Каменском и в целом ряде объединенных территориальных общин. Указанным решением предлагается выделить средства на создание прозрачной офисов еще в десяти территориальных общинах", – пояснил во время рассмотрения проекта распоряжения глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Принятие распоряжения Кабинета Министров Украины предоставляет возможность начать создание центров в формате "Прозрачный офис" в городах областного значения и объединенных территориальных общинах разных регионов Украины.

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