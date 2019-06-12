Кабмин распределил 50 миллионов на создание центров админуслуг в регионах

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Прозрачные офисы пользуются большой популярностью. Так, при нашей поддержке, открыты учреждения в Харькове и во Львове, в Киеве и Одессе, в Каменском и в целом ряде объединенных территориальных общин. Указанным решением предлагается выделить средства на создание прозрачной офисов еще в десяти территориальных общинах", – пояснил во время рассмотрения проекта распоряжения глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Принятие распоряжения Кабинета Министров Украины предоставляет возможность начать создание центров в формате "Прозрачный офис" в городах областного значения и объединенных территориальных общинах разных регионов Украины.

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