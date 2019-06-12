Гройсман поручил проверить себестоимость угля государственных шахт

Об этом премьер заявил по итогам встречи с горняками ГП "Львовуголь", руководством Львовской области и города Червоноград по вопросу задолженности по заработной плате перед шахтерами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно сообщению, участники встречи заявили, что госудапрственные угольные предприятия испытывают сложности с отгрузкой продукции, а на некоторых шахтах остановлена ​​добыча из-за разногласий с их руководством. Это вынуждает шахтеров уезжать в Польшу либо выходить на акции протеста.

Шахтеры также сообщили, что уголь, который производят шахты ГП "Львовуголь", должен закупать госхолдинг "Центрэнерго", который сейчас находится в управлении Фонда государственного имущества. Но закупки не происходят, из-за этого шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт.

"Во время встречи премьер-министр дал поручение Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству ФГИ разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний", – сказано в сообщении.

Гройсман также пообещал, что уже завтра состится представление кандидатов на соответствующие должности руководителей госшахт.

"Есть ГП "Львовуголь", есть его руководство. Оно должно организовать работу так, чтобы шахтер пришел, отработал смену, получил зарплату – и все. Поэтому нужно определить руководителя, которому доверяют", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, генеральный директор ГП "Национальная угольная компания" Виталий Довгаль заявил, что шахтеры западного угольного бассейна, а также ряда государственных шахт Донецкой и Луганской областей намерены организовать массовые акции протеста в Киеве в случае, если проблема долгов по зарплате не разрешится в ближайшее время.

Ранее шахтеры государственного предприятия "Львовуголь" перекрывали международную трассу "Львов - Рава-Русская" с требованием выплаты заработной платы во Львовской области. По данным шахтеров, сумма задолженности по зарплате на "Львовугле" превышает 200 млн гривен.

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