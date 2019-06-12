Объем аграрных расписок с начала года превысил 6,5 миллиарда

Об этом говорится в сообщении ГП "Аграрные реестры", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным госпредприятия, за пять месяцев 2019 года была оформлена 991 аграрная расписка.

Всего с начала внедрения этого проекта в Украине в 2015 году было оформлено 1,842 тыс. аграрных расписок на 12,9 млрд грн. Инструментом воспользовалось более 900 агропроизводителей с разным земельным банком.

"За первые пять месяцев 2019 года с помощью аграрных расписок фермеры привлекли более 6,5 млрд грн, большая часть из которых была потрачена на проведение весенне-полевых работ. Для сравнения, аналогичный показатель 2018 года был почти втрое ниже и составлял 2,2 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В "Аграрных реестрах" со ссылкой на предварительные прогнозы Министерства аграрной политики и продовольствия указали, что стоимость посевной кампании в 2019 году составляет ориентировочно 134,2 млрд грн, из которых 120 млрд грн обеспечивается собственными средствами агропромышленных предприятий, а еще около 15 млрд грн будут привлечены из внешних источников.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется IFC, членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарской Конфедерацией. Практическое применение аграрных расписок началось в 2014 году в Полтавской области. Вскоре к использованию этого инструмента финансирования подключились и другие области страны.

Государственное предприятие "Аграрные реестры" является администратором реестра аграрных расписок и обеспечивает накопление, обработку, хранение и представление в соответствии с законом информации о выданных аграрных расписках.

Аграрная расписка – товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram