"Укрлендфарминг" Бахматюка увеличит мощности биогазового завода на Херсонщине в 4 раза

Об этом сообщила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Птицефабрика "Чернобаевское" агрохолдинга "Авангард" (входит в группу компаний "Укрлендфарминг") в Херсонской области расположена рядом с биогазовым заводом, который перерабатывает куриный помет в электроэнергию. Первая очередь построена в 2016 году. Потенциал второй очереди – в два раза больше. А мощность третьей очереди планируется еще в четыре раза больше первой, но предусматривает добавление в реакторы силоса и других энергетических растений", – сообщила Конина.

Представитель компании отметила, что с помощью биогазового завода агрохолдинг минимизирует негативное влияние предприятий на окружающую среду. Так, только за первый год эксплуатации биогазовый завод переработал 57,3 тыс. тонн помета.

"Произведенную экологически чистым способом электроэнергию предприятие передает по "зеленому" тарифу в город за минусом электроэнергии, которая идет на собственные нужды завода", – сказала Конина.

По ее словам, производство электрической энергии на заводе осуществляется с помощью двух модульных установок мощностью 1,5 МВт каждая. При этом произведенный в реакторе газ через систему очищения от серы поступает на когенерационные установки, которые превращают его в электроэнергию.

Часть произведенной таким образом электроэнергии используется для собственных нужд завода , остальное – передается в сети "Херсоноблэнерго" через построенную заводом однотрансформаторную подстанцию мощностью 0,4/10 кВ.

Напомним, холдинг "Авангард" (Avangard) – одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" и экспортирует свою продукцию в 40 стран мира.

"Укрлендфарминг" управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью более 500 тыс. га.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram