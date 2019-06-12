Аварийная служба оператора газовых сетей Сумщины получила 40 тысяч вызовов с начала года

В среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба "104" принимает более 250 вызовов в области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Реагирование на аварийные вызовы потребителей Сумской области обеспечивает 85 бригад АО "Сумыгаз", которые работают круглосуточно и без выходных.

"Подавляющее большинство заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях. Ненадлежащее техническое состояние сказывается. Поэтому важным является обеспечение технического обслуживания указанных сетей, что в соответствии с законодательством возложено на владельцев зданий и сооружений", – отмечает главный инженер "Сумыгаза" Дмитрий Сергиенко.

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В компании отмечают, что также значительная часть аварийных ситуаций возникает после самовольного вмешательства в систему газоснабжения. Специалисты указывают, что любые работы по установке, перемещению или замене газового оборудования должны производить только квалифицированные работники газовой компании.

При этом, согласно правилам безопасности систем газоснабжения, несанкционировано установленные или замененные газовые приборы подлежат отключению от системы газоснабжения, поскольку подобные в итоге приводят к отравлению угарным газом, взрывам и смертельным последствиям.

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