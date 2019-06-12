С июля в Украине можно будет бесплатно присвоить адрес объекту недвижимости

Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития. строительства и ЖКХ. передает БизнесЦензор.
Порядок предусматривает возможность присвоения адреса на безвозмездной основе по желанию застройщика:
- при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
- после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ;
- после принятия объекта в эксплуатацию.
В зависимости от места расположения объекта о присвоении адреса будут осуществлять соответствующие уполномоченные органы - исполкомы сельского, поселкового, городского совета, районные в городе Киеве государственные администрации, районные и областные государственные администрации.
Сейчас Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины готовит приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства, объектов недвижимого имущества.