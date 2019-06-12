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12.06.19 16:09

США предоставят Украине $695 миллионов техпомощи в 2019 году, – посольство

США в 2019 финансовом году предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарной помощи.

США предоставят Украине $695 миллионов техпомощи в 2019 году, – посольство

Об этом рассказал экономический советник посольства США Джон Шютте в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", – сказал Шютте.

"Конгресс США определит будущий уровень помощи и какие виды программ будут финансироваться", – добавил он.

Как сообщалось, Сенат США предлодил увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год.  

Ранее палата представителей Конгресса США планировала одобрить выделение в бюджете на 2020 год $250 миллионов на помощь Украине в сфере безопасности, что соответствует уровню прошлого года.

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