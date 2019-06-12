"Укравтодор" подготовил четыре варианта строительства автотрассы в объезд Борисполя. ФОТО

Как сообщает пресс-служба агентства, самый короткий из рассматриваемых вариантов имеет длину 18 км, самый длинный – 26 км, передает БизнесЦензор.

"После выбора оптимального варианта прокладки автомагистрали, который будет выбран "Укравтодором" на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование", – отмечается в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года.

Планируется, что новая дорога будет иметь 1а категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч.

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Объездная дорога Борисполя должна обеспечить проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18.

"Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет более 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий и повысит качество жизни жителей города", – подчеркивают в Госагентстве.

Напомним, по результатам тендера, Консультантом по этому проекту определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

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