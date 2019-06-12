БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.06.19 15:22

Кабмин упростил назначение органов сертификации транспорта

Кабинет министров Украины упростил порядок назначения органа по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств (КТС), партий частей и оборудования, приняв разработанные Минэкономразвития изменения.

Кабмин упростил назначение органов сертификации транспорта

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Согласно установленным в порядке условиям, ранее компания, которая заявила о намерении осуществлять сертификацию КТС, обязана была подтвердить свою компетентность и иметь собственные аккредитованные лаборатории для оценки всех видов продукции, на которую распространяется действие порядка утверждения конструкции.

Согласно принятым правительством изменений в порядок, отныне компании, претендующие на назначение органом по сертификации колесных транспортных средств, должны подтверждать свою компетентность и аккредитованные лаборатории только в отношении тех видов продукции, по которым они сами определяют и заявляют о своей компетентности, операционную способность и намерение получить назначения как органа сертификации КТЗ.

Ожидается, что соответствующее решение правительства будет способствовать минимизации регуляторного давления на бизнес, что занимается оценкой соответствия КТЗ, а также уменьшению лишних финансовых затрат, связанных с оснащением такими субъектами хозяйствования собственных испытательных лабораторий и их аккредитации.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100