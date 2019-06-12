Решения Кабмина ограничат конкуренцию при запуске рынка электроэнергии, – представитель Зеленского

Об этом представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, выступая в ходе заседания Кабинета министров в среду, 12 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Герус сообщил об известных ему соответствующих планах правительства внести изменения в утвержденный 5 июня механизм возложения специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения. Так, планируется, что "Энергоатом" будет продавать электроэнергию Гарантированному покупателю.

По словам представителя президента, в условии отсутствия импорта электроэнергии в Украину и существования всего двух крупных энергогенерирующих компаний – "Энергоатома" и ДТЭК – исключение одной из них из процесса конкурирования по сути устранит конкурента для другого участника.

"Это не есть строительство конкурентного рынка, надо всех поставить в конкурентные условия", – подчеркнул Герус.

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Как сообщалось, Кабинет министров возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи "Укрэнерго". Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 5 июня.

Премьер-министр Владимир Гройсман при принятии документа заявил, что таким образом правительство предотвратит рост цены для населения в новом рынке.

Согласно опубликованному в понедельник, 10 июня, решению Кабмина, предполагается, что если тариф на электроэнергию для населения не будет повышен до экономически обоснованного уровня, то разница между этим тарифов и рыночной ценой электроэнергии будет покрываться за счет дополнительной выручки, которую получат энергогенерирующие компании в результате повышения розничных цен для небытовых потребителей.

Согласно постановлению, "Энергоатом" обязан продавать на электронных аукционах по заключению двусторонних договоров для целей выполнения PSO не более 60% своей электроэнергии, "Укргидроэнерго" – не более 20%.

Эта электроэнергия будет реализовываться поставщикам универсальной услуги (ПУУ) для дальнейшей перепродажи населению по цене, не выше установленного Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уровня. В документе не указано, что НКРЭКУ не может изменять текущий уровень цены на э/э для бытовых потребителей.

ПУУ будут покупать на указанных аукционах не более 80% электроэнергии, необходимой для обеспечения бытовых потребителей. Остальное - компенсируется за счет тарифной выручки "Укрэнерго". Объемы PSO будет определять НКРЭКУ.

В свою очередь в НКРЭКУ заявили о невозможности выполнить в установленный срок принятое правительством постановление о возложении спецобязательств (PSO) по поставке электроэнергии для населения для запуска нового рынка с 1 июля.

При этом в Нацкомиссии указывают ряд решений, которые позволили бы реализовать положения решения правительства.

В частности, предусмотрев в нем продажу не менее 80% электроэнергии АЭС и 50% ГЭС по прямым договорам по фиксированной цене. При этом приоритет покупки должны получить поставщики универсальных услуг (не более чем объем населения), оператор системы распределения (ОСР) и Оператор системы передачи (ОСП). Остаточный объем продается всем желающим.

Кроме того, вместо тарифа НЭК "Укрэнерго" необходимо обеспечить источник компенсации разницы в ценах за счет дополнительного дохода НАЭК "Энергоатом".

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