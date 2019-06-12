Объем нового строительства жилья вырос почти вдвое, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В первом квартале 2019 года общая площадь нового строительства многоквартирных домов составила 2 млн 661,7 тыс. кв. м (97% общего объема), одноквартирных – 56,5 тыс. кв. м, общежитий – 18,2 тыс. кв. м.

При этом общая площадь нового строительства жилья в Киеве за первые три месяца текущего года выросла в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1,1 млн кв. м, тогда как в Киевской области рост был незначительный – до 220 тыс. кв. м (в 2018 году - 212 тыс. кв. м).

Рост объема нового строительства жилья также зафиксирован во Львовской (в 3,2 раза, до 377,9 тыс. кв. м), Одесской (в 1,7 раза, до 376,4 тыс. кв. м), Харьковской (в 1,6 раза, до 231,3 тыс. кв. м) и других областях.

Как сообщалось, общая площадь жилых зданий, на которые получены документы на право исполнения строительных работ (новое строительство) в 2018 году в Украине увеличилась на 13,2% по сравнению с 2017 годом – до 12 млн 873,6 тыс. кв. м.

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