Крупные сети АЗС снизили цены на дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, дизтопливо в сети AMIC подешевело до 28,52 грн за литр, в сети UPG – до 26,90 грн, в сети Chipo – до 27,29 грн за литр.

При этом харьковская сеть Marshal опустила цену дизтоплива сразу на 1,1 грн – до 25,80 грн за литр.

По данным "А-95", с начала июня оптовые цены дизтоплива под влиянием европейских котировок снились на 2,5% (на 60 коп./л) – до 22,60 грн/л.

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