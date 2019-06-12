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12.06.19 14:40

Крупные сети АЗС снизили цены на дизтопливо

Сети АЗК AMIC, UPG и Marshal снизили стоимость дизельного топлива на 40–50 копеек за литр.

Крупные сети АЗС снизили цены на дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, дизтопливо в сети AMIC подешевело до 28,52 грн за литр, в сети UPG – до 26,90 грн, в сети Chipo – до 27,29 грн за литр.

При этом харьковская сеть Marshal опустила цену дизтоплива сразу на 1,1 грн – до 25,80 грн за литр.

По данным "А-95", с начала июня оптовые цены дизтоплива под влиянием европейских котировок снились на 2,5% (на 60 коп./л) – до 22,60 грн/л.

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