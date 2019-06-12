Иностранцы скупили больше половины самых долгосрочных гривневых облигаций, – Минфин

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Очередная победа! Шестилетний инструмент под 15,85%... Большинство (покупателей, – ред.) – нерезиденты", – написала глава Минфина.

Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня Минфин привлек в государственный бюджет 6,6 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что на 1,8 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

При этом больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет, которые были размещены впервые.

Напомним, в конце мая Украина присоединилась к сети международного депозитария ценных бумаг Clearstream, что должно создать больше возможностей для привлечения иностранных инвесторов в ОВГЗ в национальной валюте.