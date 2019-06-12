Кабмин выделил 550 миллионов на покупку квартир для участников АТО

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Раньше средства направлялись строителям, строили там, где была земля, и люди получали квартиры иногда в других населенных пунктах. Сейчас деньги выдают непосредственно людям", – напомнил премьер.

Принятое Кабмином решение предусматривает выделение 25 млн грн на покупку 24 квартир для переселенцев-участников АТО, 200 млн грн – на покупку 165 квартир для участников боевых действий на территории других государств, 305 млн грн – на покупку 279 квартир для погибших в АТО и лиц, которые стали инвалидами вследствие боевых действий, 24 млн грн – для покупки жилья участникам Революции достоинства, получивших инвалидность, передает Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram