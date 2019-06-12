Кабмин утвердил стратегию "Укрзализныци" до 2023 года

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

По словам вице-премьера Владимира Кистиона, в стратегии прописаны фундаментальные подходы по реформе "Укрзализныци".

Также стратегия предполагает реорганизацию "Укрзализныци", переход от региональной к функциональной структуре, создание оператора инфраструктуры, перевозчика пассажиров, перевозчика грузов и частного перевозчика пассажиров и грузов.

Борьба с коррупцией в "Укрзализныце" предполагает запуск комплаенс-офиса, выполнение антикоррупционной программы, переход к превентивной системы борьбы с коррупцией, увеличение прозрачности деятельности компании.