Антимонопольный комитет признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений (обновлено)

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"1. Группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. 2. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением", – сообщает Терентьев.

Глава АМКУ добавил, что 24 мая четырем компаниям из Group DF (3 завода-производителя минеральных азотных удобрений и НФ "Трейдинг Украина") были направлены предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

"Стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний", – сообщает Терентьев.

Терентьев указывает, что предприятия Group DF покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену.

"Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителю удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", –сообщает Терентьев.

Также, пишет глава АМКУ, в течение 2017 года имели место остановки производства удобрений из-за сознательного непроведения расчетов за газ.

"Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений", – сообщает Терентьев.

Он объяснил, что АМКУ может оштрафовать Group DF и заставить разделить химические активы группу.

В свою очередь в пресс-службе Group DF подтвердили, что предприятия Группы получили предварительные результаты расследования АМКУ, однако считают, что информации в полученных документах недостаточно для проведения правовой и экономической оценки сделанных АМКУ предварительных выводов.

"В соответствии с процедурой, Group DF направила ходатайства в адрес АМКУ с целью получения доступа к материалам расследования. На сегодняшний день доступ к материалам не предоставлен", – отметили в компании.

В Group DF также заявили о намерении защищать свою позицию перед АМКУ, в том числе, в судебном порядке.

При этом в Group DF назвали "преждевременными и спорными" ряд утверждений, которые содержатся в высказываниях чиновников АМКУ и предварительных результатах расследования.

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".

86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, родной сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.