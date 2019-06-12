БизнесЦензор

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12.06.19 12:53

Антимонопольный комитет признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений.

Антимонопольный комитет признал Group DF Фирташа монополистом на рынке удобрений (обновлено)

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"1. Группа имеет признаки монопольного положения на общегосударственном рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений. 2. Зафиксированы факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением", – сообщает Терентьев.

Глава АМКУ добавил, что 24 мая четырем компаниям из Group DF (3 завода-производителя минеральных азотных удобрений и НФ "Трейдинг Украина") были направлены предварительные выводы по результатам проведенного расследования.

"Стоимость газа составляет около 70% в себестоимости производства аммиачной селитры. Именно эта связь между сырьем (газом) и конечным продуктом (минеральными удобрениями) и стала объектом злоупотреблений со стороны указанных компаний", – сообщает Терентьев.

Терентьев указывает, что предприятия Group DF покупали газ для производства удобрений у связанных компаний, а затем перепродавали его внутри группы, постоянно поднимая цену.

"Когда газ доходил собственно к конечному заводу-производителю удобрений, его цена была существенно завышенной, что приводило к завышению стоимости азотных удобрений", –сообщает Терентьев.

Также, пишет глава АМКУ, в течение 2017 года имели место остановки производства удобрений из-за сознательного непроведения расчетов за газ.

"Юридически такие действия можно квалифицировать как злоупотребление монопольным положением из-за искусственного ограничения производства удобрений", – сообщает Терентьев.

Он объяснил, что АМКУ может оштрафовать Group DF и заставить разделить химические активы группу.

В свою очередь в пресс-службе Group DF подтвердили, что предприятия Группы получили предварительные результаты расследования АМКУ, однако считают, что информации в полученных документах недостаточно для проведения правовой и экономической оценки сделанных АМКУ предварительных выводов.

"В соответствии с процедурой, Group DF направила ходатайства в адрес АМКУ с целью получения доступа к материалам расследования. На сегодняшний день доступ к материалам не предоставлен", – отметили в компании.

В Group DF также заявили о намерении защищать свою позицию перед АМКУ, в том числе, в судебном порядке.

При этом в Group DF назвали "преждевременными и спорными" ряд утверждений, которые содержатся в высказываниях чиновников АМКУ и предварительных результатах расследования.

В Group DF через холдинг Ostchem входят заводы Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкий "Азот". Менеджмент Дмитрия Фирташа также контролирует государственный "Сумыхимпром".

86% в Ostchem принадлежит Фирташу. Еще 14% – народному депутату от "Оппозиционного блока" Юлии Левочкиной, родной сестре Сергея Левочкина – партнера Фирташа по телеканалу "Интер" и экс-главе Администрации президента Виктора Януковича.

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