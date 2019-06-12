"Львовгаз Сбыт" достиг рекордно высокого уровня расчетов за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Львовгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Такой показатель расчетов за потребленное голубое топливо во Львовской области превышает показатели оплаты других видов коммунальных услуг. Достичь 100% расчетов за газ невозможно из-за дискриминационной нормы Кабмина и навязанных ограничений, которые ввела НКРЭКУ" , - сообщает "Львовгаз Сбыт".

С начала года ООО "Львовгаз Сбыт", как компания-поставщик ПСО, перечислила на счета НАК "Нафтогаз Украины" 2,86 млрд. грн. которые оплатили бытовые потребители газа Львовщины. "А 90% в цене газа - доля, которую получает "Нафтогаз", - сообщает "Львовгаз Сбыт".

Благодаря высокому уровню сервиса, газовики обеспечили лучшие показатели оплаты за свои услуги, чем другие поставщики коммунальных услуг на Львовщине. К примеру, оплата за холодную воду составляет - 84,8%, сообщает "Львовгаз Сбыт".

"Увеличить количество расчетов среди наших клиентов нам удалось за счет внедрения новых платежных сервисов и современных стандартов обслуживания. С начала года 30 тысяч потребителей газа Львовщины осуществили оплату за потребленный газ с помощью наших онлайн-платежей. А это пять платформ для оплаты за газ в Личном кабинете 104.ua и созданный в этом году новый платежный онлайн-сервис чат-бот "7104ua" в Viber. Кроме того, мы проводим жесткую, но справедливую работу с должниками. В частности, с начала года, газоснабжение было приостановлено для 1610 домохозяйств", - отмечает начальник отдела расчетов "Львовгаз Сбыта" Ольга Чабан.

Полные расчеты клиентов "Львовгаз Сбыта" невозможны из-за заниженных нормы потребления, утвержденной Кабмином, сообщает компания.

"Несмотря на то, что на Львовщине минимальное количество клиентов-нормовиков и значительная часть домохозяйств обеспечена счетчиками газа с автоматической температурной коррекцией, уровень оплаты за газ превышает средний по Украине (а это 91,8%)", - сообщает "Львовгаз Сбыт".

Анализ, который провели специалисты "Львовгаз Сбыта", показывает, что в случае устранения регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 95%.

"Остальные 5% неплатежей связаны с такими задержками в расчетах клиентов, на которые компания-поставщик не имеет возможности повлиять. К примеру, неплатежеспособность потребителей, отсутствие необходимых справок о доходах всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении (для неработающих членов семьи трудоспособного возраста подаются документы о причине временной незанятости) для возможности заключить график погашения задолженности", - сообщает "Львовгаз Сбыт".