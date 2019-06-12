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12.06.19 12:10

Кабмин может объявить конкурс на первую концессионную дорогу осенью

Конкурс на первую концессионную дорогу Львов-Краковец может быть объявлен уже осенью, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак.

Кабмин может объявить конкурс на первую концессионную дорогу осенью

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Продолжаем переговоры относительно первой концессионной дороги Львов-Краковец. Думаю, что осенью мы будем предлагать Кабмину объявить конкурс на первую концессию", - сказал он.

Говоря об общем объеме финансирования ремонта и строительства дорог, Новак отметил перевыполнение поступлений в размере 5 млрд грн в текущем году.

"В Дорожный фонд поступит более 50 млрд грн, с учетом средств МВФ эта цифра должна превысить 55 млрд грн. В этом году Дорожный фонд имеет внеплановое поступление свыше 5 млрд грн", - отметил он.

По словам Новака, за счет этого "Укравтодор" также планирует в следующем году увеличить финансирование содержания дорог.

"В первую очередь, погашаем долги предыдущих лет - это 8,5 млрд грн. Далее, мы увеличили объем финансирования на эксплуатацию - до 6,1 млрд грн. В следующем году планируем увеличить сумму на содержание (дорог) до 7,5 млрд грн и, таким образом, достичь минимального финансирования по методике содержания дорог", - сказал глава "Укравтодора".

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