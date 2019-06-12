Нацбанк отозвал лицензию одного платежного сервиса

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Соответствующее решение принято ввиду прекращения предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобновления такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом Национальным банком Украины", - сообщает НБУ.

ООО "Центр Интернет платежей" было участником внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UА.

После отмены 25 мая 2018 года регистрации WebMoney.UА ООО "Центр Интернет платежей" не предоставляло услуги по переводу средств в национальной валюте и ни стало участником ни одной платежной системы в Украине, сообщает НБУ.