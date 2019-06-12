SkyUp продолжает полеты после приостановки лицензии районным судом (обновлено)

Об этом говорится в решении суда, сообщает БизнесЦензор.

"Приостановить действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданной Обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Скайап", – говорится в решении суда.

Согласно документу, иск к авиакомпании подало частное лицо, третьим лицом выступала Государственная авиационная служба Украины.

Из материалов заявления следует, что истец обосновывает свои исковые требования тем, что она отказалась от услуг по перевозке воздушным транспортом, не предоставленных и отсроченных ответчиком. Также истец считает, что действия и деятельность компании нарушают ее права на качественные безлопастные услуги, а потому должны быть прекращены.

SkyUp заявила, что данное решение суд не может быть юридическим документом в понимании правового демократического европейского государства, сообщает Avianews.

Из заявления компании следует, что истец пожаловался на рейсы авиакомпании в Шарм-эль-Шейх. При этом SkyUp утверждает, что истец никогда не был ее клиентом и не имеет доказательства приобретения услуг у компании.

"У истца и не может быть таких доказательств, потому что в Шарм-эль-Шейх авиакомпания SkyUp Airline совершает только чартерные рейсы, и только по заказу туроператоров. Соответственно, Истец не могла купить билет на рейс Киев- Шарм-эль-Шейх, который она указывает в исковом заявлении, поскольку подобных билетов физически не существует", – заявляет компания.

В SkyUp также указывают, что Барышевский районный суд не имел права принимать решения в деле, поскольку он должен быть подан только по месту нахождения ответчика (авиакомпании) и рассматриваться административным, а не гражданским судом. Кроме того, законом не предусмотрена возможность приостановить действие выданной Госавиаслужбой лицензии.

В компании добавили, что постановление Барышевского районного суда уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в ближайшее время должно быть пересмотрено.

"SkyUp Airlines работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются в соответствии с заявленным расписанием", – подчеркивают в компании.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства в среду, 12 июня, заявил, что авиакомпания SkyUp продолжит полеты, а для обеспечения этого уже найдено необходимое решение.

"Пока я министр инфраструктуры – SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу", – сказал Омелян.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман поручил обратиться к органам судебной власти с целью выяснения обстоятельств принятия решения Барышевского районного суда.

"Я обращаюсь с просьбой и даю поручение Мининфраструктуры – разобраться в рамках правового поля, защитить клиентов компании. Прошу Минюст подготовить по всем случаям лично мое письмо на все органы судебной власти – чтобы рассмотреть каждый случай. И письмо на имя президента", – сказал Гройсман.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая 2018 года.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная авиационная служба Украины приостановила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании YanAir Airlines.