Набанк создаст подразделение по защите прав потребителей финуслуг (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе.

"Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", – подчеркнул глава центробанка.

По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Как напомнили в пресс-службе НБУ, принятый два года назад закон "О потребительском кредитовании" оказался неспособным улучшить ситуацию с защитой прав потребителей при получении финансируемых услуг, а призванный изменить ситуацию законопроект о защите прав потребителей финансовых услуг (№2456д) уже почти два года находится на рассмотрении Верховной Рады.

В связи с этим Национальный банк разработал ряд нормативно-правовых актов, которые даже при отсутствии соответствующего законодательства смогут урегулировать проблемные вопросы в отношениях клиентов и финансовых учреждений.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, во-первых, будут унифицированы подходы к раскрытию информации о стоимости и другие параметры финансовых продуктов и услуг.

"Сегодня на рынке финансовых услуг царит информационная асимметрия, когда разные банки подают информацию о своих услугах в различных – иногда не умышленно, а иногда и умышленно – обманчивых форматах. Это искажает конкуренцию (ведь честно описанные продукты обычно выглядят менее выгодными) и не позволяет клиенту сделать осознанный выбор", – отмечается в сообщении.

Во-вторых, будут унифицированы форматы общения собственно банков с клиентами при получении жалоб, определенные сроки и содержание обращений и ответов.

В-третьих, будет расширена функция защиты прав потребителей в самом Национальном банке.

В частности, увеличено количества сотрудников, отвечающих за эту задачу, что позволит улучшить информированность клиентов о своих правах и предоставит НБУ возможность проверять соблюдение банками правил рыночного поведения. Фактически НБУ станет "защитником последней инстанции" для потребителей финансовых услуг.

"Мы уверены, что банковское сообщество поддержит нашу инициативу, потому что защита прав потребителей финансовых услуг – это инвестиция компаний в будущее, а не дополнительная нагрузка. Ведь от несовершенства такой системы защиты страдают все стороны – и ответственные банки, которые оказываются в крайне невыгодном положении именно за счет своей открытости, и потребители, которые не могут решить свои конфликты с банками и в конце теряют веру в финансовую систему, и макрофинансовая стабильность в целом, ведь недоверие к финансовым услугам заставляет украинцев держать деньги "под матрасами", – подчеркнул заместитель главы НБУ Роман Борисенко.