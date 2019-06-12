БизнесЦензор

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12.06.19 09:17

"Артемсоль" заплатила 13 миллионов штрафа АМКУ

Госпредприятие "Артемсоль" заплатило 13,373 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением, сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев.

артемсоль

Об этом Терентьев сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"ГП "Артемсоль" уплатило в бюджет штраф за злоупотребление монопольным положением в размере 13,373,052 млн грн. Предприятие-монополист устанавливало дискриминационно различные условия приобретения продукции для различных субъектов, что ставило их в неравное положение", - сообщил Терентьев.

Как сообщал БизнесЦензор, в ноябре 2018 года АМКУ признал действия ГП "Артемсоль" нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. За эти нарушения на предприятие был наложен штраф в совокупном размере 13,373 млн грн.

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