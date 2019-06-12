БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
12.06.19 08:45

В Беларуси остается 760 тысяч тонн грязной нефти, – Белнефтехим

По оценке "Белнефтехима", на территории Беларуси все еще остается около 760 тысяч тонн загрязненной нефти из первоначально объема в 1,3 миллиона, что не позволяет пока окончательно определить общую сумму ущерба, которую понесла страна.

белнефтехим

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Белнефтехим" сообщил, что 31 мая направил в Минэнерго РФ свои предварительные оценки понесенного ущерба. Но ведомство не назвало сумму, заявив, что окончательно она еще не подсчитана.

"В связи с тем, что ситуация окончательно еще не завершена, в настоящее время назвать точную сумму ущерба не представляется возможным", - говорится в комментарии концерна.

Ведомство говорит, что два белорусских НПЗ подсчитывают понесенные ими потери и выставляют претензии поставщикам нефти.

Ранее "Белнефтехим" сообщил о частичном возобновлении транзита нефти в Польшу, который был приостановлен с конца апреля из-за кризиса с загрязненным сырьем.

Вместе с тем, ведомство сообщило, что ожидает окончательного устранения последствий кризиса в августе.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее говорил, что потери страны из-за кризиса могут составить сотни миллионов долларов и требовал от своих чиновников добиваться адекватной компенсации.

Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что вице-премьеры России обсудят вопрос компенсаций во время переговоров в Москве в пятницу.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100