Верховный Суд подтвердил штраф за сговор на тендере на ремонт дорог на 37 миллионов

Об этом свидетельствует постановление суда от 4 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Речь идет о судебном обжаловании решения АМКУ от декабря 2017 года, которым "Дорсервис" за нарушение конкурентного законодательства был оштрафован на 11,66 млн, а "Дорлидер" – на 18,08 млн грн.

Дело по иску последней из фирм рассматривается судами, тогда как "Дорсервис" уже проиграл во всех трех инстанциях.

Верховный суд резюмировал, что установленные Комитетом по совокупности обстоятельства свидетельствуют о согласованном поведении компаний в деле, что привело к искажению результатов трех тендеров в Одесской, Сумской и Черновицкой областях. Это, в частности, взаимосвязь предприятий, наличие устойчивых хозяйственных связей между ними, совместная подготовка тендерных предложений, синхронность действий во времени и тому подобное.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал строительно-монтажных компании ООО "СК Дорлидер", ООО "СК Дорсервис", ООО "Пивденьдортех" на общую сумму 37,75 млн грн за антиконкурентные действия во время закупок услуг по ремонту автодорог.

С 2009 года указанные компании получили на публичных закупках более 4 млрд грн. После наложения штрафа АМКУ, в течение 2018 года БК "Дорлидер" получил несколько мелких заказов через процедуру отчетности на общую сумму 1,71 млн грн, а "БК Дорсервис" - на 4,47 млн грн.

Напомним, в январе прошлого года СБУ сообщала, что обнаружила группу фирм из Одессы, которые украли более 100 млн грн на строительстве дорог в разных регионах Украины. Речь шла именно о "БК Дорсервис", а также ООО СК "Дорлидер" Хачика Амирханяна и ООО "Дорлидер" Гарника Погосяна.

Ранее "СК "Дорлидер" принадлежала гражданину России Вагинаку Аветисяну. Она зарегистрирована по адресу Одесская обл., Коминтерновский р-н, шоссе Старокиевское, 21 км, д. 30а. Там же было прописано ООО "Дорлидер", которое сейчас называется "Пивденьдортех" и принадлежит Гарнику Погосяну. В свое время владельцем этой фирмы был гражданин России Завен Степанян, а Погосян ею руководил.

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