БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
11.06.19 20:07

Минфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 июня в государственный бюджет привлечено 6,6 млрд грн(по официальному курсу НБУ), что на 1,8 млрд грн меньше, чем неделей ранее.

Минфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет.

"Такие долговые инструменты были выпущены впервые. Ставка составила 15,85% годовых", – отмечается в сообщении.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", – подчеркивают в министерстве.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн – ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн – годичных облигаций под 18,45%.

Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668,59 тыс. по бумагам на 491 день под 7,25%.

Читайте также: Нацбанк не видит рисков для курса гривни от роста вложений нерезидентов в ОВГЗ

Как сообщалось, по данным Минфина, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 июня в государственный бюджет привлечено 8,43 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100