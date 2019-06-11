Минфин впервые разместил шестилетние облигации внутреннего займа на 3,4 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Больше половины привлеченных средств – 3,42 млрд грн – Минфин получил от продажи долгосрочных ОВГЗ со сроком обращения 6 лет.

"Такие долговые инструменты были выпущены впервые. Ставка составила 15,85% годовых", – отмечается в сообщении.

"Минфин постепенно движется в сторону увеличения сроков погашения государственных облигаций, удлиняя сроки обращения до 2, 3, 5 и 6-летних ОВГЗ в гривне, тем самым увеличивая долю государственного долга в национальной валюте, что предусмотрено Среднесрочной стратегией управления госдолгом на 2019-2022 годы", – подчеркивают в министерстве.

Согласно данным министерства об итогах аукциона, еще 464,56 млн грн принесла продажа облигаций со сроком обращения 84 дня под 17,95% годовых, 459,54 млн грн – ОВГЗ на 175 дней под 18,36%, 745, 93 млн грн – годичных облигаций под 18,45%.

Кроме того, были размещены двухлетние ОВГЗ на 1,39 млрд грн под 17,95%.

В то же время аукционы по размещению валютных ценных бумаг принесли всего $3,72 млн по бумагам со сроком обращения 295 дней и $668,59 тыс. по бумагам на 491 день под 7,25%.

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Как сообщалось, по данным Минфина, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 июня в государственный бюджет привлечено 8,43 млрд грн (по официальному курсу НБУ), что в 2,3 раза больше, чем неделей ранее.

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