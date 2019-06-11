Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты

Об этом сообщает TechCrunch, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Токен Gram впервые поступит в продажу 10 июля 2019 года.

На криптобирже Liquid будет проведены ограниченные процедуры размещения токенов на бирже.

Сделка является ограниченным предложением. Полное открытие продаж состоится в октябре этого года.

Покупатели новых токенов должны будут пройти ряд процедур. Желающие будут приобретать токены у организации Gram Asia. Пока криптовалюта не будет окончательно выпущена в октябре, она храниться в USDC - стабильной монете, поддерживаемой Coinbase.

Когда начнется основной процесс распространения, покупатели получат токены. Сам процесс оформления сделки будет разделен на четыре этапа, в рамках которых четверть токенов, принадлежащих покупателю, будет высвобождаться каждые три месяца.

Генеральный директор Liquid Майк Каямори утверждает, что TON готовится к полному запуску в октябре этого года. Торги от Gram Asia, дистрибьютора Gram, являются частью общей стратегии Павла Дурова по запуску TON.

Telegram запустит свой блокчейн TON осенью 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram