Зеленский уволил руководителей 15 областных государственных администраций

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", – сказал Рябошапка.

В то же время Рябошапка не назвал главу Донецкой обладминистрации, по кандидатуре которого есть согласие Кабмина на увольнение.

Как пояснили в АП, в 12 из перечисленных 15 областей уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

Позднее на сайте главы государства были опубликованы указы, согласно Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь. Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 июня одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА).

В частности, Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).

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