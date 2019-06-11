БизнесЦензор

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11.06.19 18:30

Заложенные в бюджете средства на "теплые кредиты" использованы на 76%

Фактически за три месяца, с марта до начала июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из прогнозируемых 1,1 млрд грн в 2019 году.

Заложенные в бюджете средства на "теплые кредиты" использованы на 76%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Так, за первую неделю июня выдано еще около 50 млн грн "теплых кредитов", в частности:

Учитывая высокий спрос на "теплые кредиты", некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитования вследствие исчерпания финансирования.

В то же время еще есть возможность воспользоваться программой, а именно:

Кроме этого, можно получить двойную или даже тройную компенсацию по "теплым кредитам", воспользовавшись дополнительно местными программами поддержки.

Всего в этом году более 90 тыс. семей, а также более 880 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов".

Как сообщалось, в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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