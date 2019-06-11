Россия засекретила данные о компаниях в оккупированном Крыму

Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 6 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Документ дает возможность засекретить целый пласт данных российского ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юрлиц).

Так, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях: если в отношении юрлица действуют иностранные санкции; если это один из уполномоченных банков для гособоронзаказа (список таких банков засекречен); юрлицо имеет место нахождения в Крыму.

Также может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму.

Как пояснили в Федеральной налоговой службе РФ, закрывать информацию или нет – будет решать само юрлицо. Заявитель будет обращаться с соответствующим обращением по форме, которую ведомство должно разработать до конца третьего квартала.

В целом под различными международными санкциями (включая секторальные), введенными ЕС, США и другими государствами, находятся 1213 российских компаний и организаций.

На территории оккупированного Крыма (включая Севастополь) в настоящий момент зарегистрировано почти 44 тыс. действующих по российским законам юридических лиц. Всего в России почти 4 млн юридических лиц.

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