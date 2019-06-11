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11.06.19 18:07

Киев планирует строительство комплекса по переработке 700 тысяч тонн мусора в год

Киев готовит собственный региональный план управления отходами, что станет комплементарным Национальной стратегии обращения с отходами. Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки.

Киев планирует строительство комплекса по переработке 700 тысяч тонн мусора в год

Об этом во время пресс-завтрака сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

"В октябре 2017 года были принята Национальная стратегия обращения с отходами, в феврале 2019 года – Национальный план. Обновленная законодательная база работает всего несколько месяцев. Тем не менее, город Киев готовит собственный региональный план управления отходами для Киева. Это комплексный документ, который согласовывается с Минрегионом и Минприроды", – сказал Пантелеев.

Он также заявил, что, учитывая состояние полигона твердых бытовых отходов №5 вблизи села Подгорцы на Киевщине, в Киеве отобраны потенциальные земельные участки для размещения завода механико-биологической обработки и начато проектирование.

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