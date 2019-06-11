Власти Киева анонсировали запуск нового проекта по раздельному сбору мусора

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По словам чиновника, в целом в городе планируется установить до трех тысяч контейнеров для отдельного сбора отходов из пластика и стекла.

"Мы встретились с перевозчиками мусора, работающими в столице, и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями и уже в процессе пилотирования мы определим наиболее эффективную", – сказал Пантелеев.

Замглавы КГГА отметил, что развитие системы раздельного сбора является частью общей стратегии Киева по внедрению европейских методик обращения с отходами.

Пантелеев отметил, что морфологический анализ столичного мусора свидетельствует, что количество вторичного сырья составляет около 5-7% от общего количества.

"Именно поэтому очень важно на первом этапе развивать бытовую сортировку, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций", – сказал чиновник.

Отметим, что некоторые дома Киева уже сегодня оборудованы контейнерами для сбора вторсырья, также местные власти неоднократно объявляли о попытках наладить сортировку бытовых отходов.





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