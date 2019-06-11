Минрегион предложил объединить полицию, пожарных и скорую помощь в объединенных общинах

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Есть идея создания единого Центра безопасности в громадах, который объединит пожарную, экстренную медицинскую помощь и полицию. Уже разработан проект и хотим разработать сеть таких Центров безопасности. Они будут предоставлять всю необходимую помощь в течение 20 минут", – сказал Парцхаладзе.

По словам чиновника, сейчас ведется строительство 517 сельских амбулаторий, в дальнейшем планируется увеличение их количества.

"Уже построено около 100 объектов (амбулаторий, – ред.). Полагаю, до конца года все остальные будут построены. Зачем нужна новая инфраструктура? В действующих амбулаториях в 84% случаев нет даже туалетов и воды. Мы же сейчас строим светлые открытые амбулатории", – отметил Парцхаладзе.

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