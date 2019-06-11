Переговоры о новой программе с МВФ нужно начать до конца года, – глава НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook по итогам встречи главы Нацбанка и его заместителя Олег Чурий с главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым, передает БизнесЦензор.

На встрече Смолий рассказал о монетарной политике Национального банка, направленной на снижение уровня инфляции до 5% в 2020 году.

"Смолий также отметил необходимость продолжения реализации Украиной обязательств по программе МВФ и начала переговоров по новой программе с Фондом уже в этом году", – сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что участники встречи обсудили перспективы обслуживания внешнего долга Украины, процесс подготовки к вхождению международных финансовых организаций в капитал государственных банков и потенциальное участие в этом ЕБРР, а также развитие электронных платежей.

Кроме того, Смолий напомнил присутствующим представителям международной организации о намерениях Нацбанка разработать и утвердить до конца этого года новую стратегию реформирования финсектора Украины на 2020-2025 годы, работа над которой уже ведется.

Как сообщалось, Миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Киеве 30 мая.

Согласно итоговому заявлению главы миссии Рона ван Родена, МВФ готов продолжить переговоры после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

В апреле первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова расчитывала, что Украина может получить транш по программе stand by Международного валютного фонда в июне 2019 года по итогам визита миссии Фонда.

В целом НБУ прогнозировал в 2019 году поступления от Международного валютного фонда двумя траншами всех оставшихся $2,6 млрд кредита по 14-месячной программе stand by, открытой в декабре прошлого года. В частности, первый транш на $1,3 млрд планировалось получить в мае, второй на такую же сумму – в сентябре.

Ранее Минфин указывал, что отсутствие финансовой поддержки от международных институтов может существенно усложнить рефинансирование более $6,1 млрд госдолга Украины в иностранной валюте со сроком погашения в 2019 году из-за риска ослабления на мировом рынке капитала спроса на государственные ценные бумаги развивающихся стран

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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