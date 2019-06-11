Канадская компания нашла финансирование для начала добычи металлов со дна океана

Как пишет Financial Times, занимающаяся прокладкой труб в море и выполнением других глубоководных операций Allseas также предоставит DeepGreen свои экспертные инженерные наработки, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

DeepGreen планирует осуществлять добычу путем всасывания лежащих на дне пород, содержащих металлы.

По словам представителей DeepGreen, такая добыча металлов наносит меньший ущерб природе, чем добыча традиционным способом, поскольку для нее не требуется бурение, взрывы горных пород.

В то же время экологическая организация Greenpeace говорит о потенциальном вреде для малоизученных экосистем, обитающих на большой глубине, и призывает заключить международное соглашение об отказе от добычи ископаемых в океане.

Более 60% кобальта в мире производится в Демократической республике Конго, тогда как большая часть никеля добывается на территории России, Индонезии и в Новой Каледонии.

DeepGreen планирует добывать металлы на участке в Тихом океане, относящемся к водам республики Науру.

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