Новый газон на стадионе "Арена Львов" обошелся налогоплательщикам в 7 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, передает БизнесЦензор.
В рамках этих ассигнований был проведен комплекс работ: срезание старого слоя почвы с привлечением специальной техники; планировка площадей; засев и обустройство покрытия из комбинированного газона, уход за газоном с применением минеральных удобрений и тому подобное.
Подрядчиком создания футбольного покрытия выступило ООО "Энго" гражданина Словакии Затько Норберта, которое получило подряд Минспорта на все 7 млн грн.
Кроме того, около 2 млн грн собственных средств "Арена Львов" использовала на подогрев газона и освещение поля.