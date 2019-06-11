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11.06.19 20:47

Новый газон на стадионе "Арена Львов" обошелся налогоплательщикам в 7 миллионов

На капитальный ремонт футбольного поля "Арены Львов" и его подготовку к матчам сборной Украины в отборочном турнире на Евро-2020 по футболу в 2019 году было направлено 7 млн грн средств налогоплательщиков.

футбол

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта, передает БизнесЦензор.

В рамках этих ассигнований был проведен комплекс работ: срезание старого слоя почвы с привлечением специальной техники; планировка площадей; засев и обустройство покрытия из комбинированного газона, уход за газоном с применением минеральных удобрений и тому подобное.

Подрядчиком создания футбольного покрытия выступило ООО "Энго" гражданина Словакии Затько Норберта, которое получило подряд Минспорта на все 7 млн грн.

Кроме того, около 2 млн грн собственных средств "Арена Львов" использовала на подогрев газона и освещение поля.

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