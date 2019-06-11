Российская "Транснефть" надеется избежать судов по вопросу компенсаций за грязную нефть

Об этом говорится в презентации российской компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Согласно документу, нефтепроводной монополией совместно с Минэнерго РФ предложен механизм выплат грузоотправителям по заключенным договорам и в соответствии с законодательством.

Как заявил в ходе телеконференции вице-президент "Транснефти" Рашид Шарипов, механизм компенсаций уже предложен грузоотправителям, "который сейчас изучается нашими контрагентами".

Топ-менеджер также подтвердил слова министра энергетики РФ Александра Новака, что, "наверное, потребуется 2-3 месяца, когда будут сделаны консолидированные предложения по урегулированию инцидента, и они смогут быть реализованы".

В корпорации подчеркнули что "Транснефть" рассчитывает вернуться к нормальному уровню работы нефтепровода "Дружба".

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Как сообщалось, "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В конце апреля Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в Восточную Европу и Германию из-за загрязнения сырья органическими хлоридами, вынудив европейские заводы искать альтернативные источники и маршруты поставки сырья.

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