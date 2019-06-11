SkyUp перенес запуск рейсов Харьков-Париж

Об этом сообщили avianews.com в компании, передает БизнесЦензор.

Одновременно авиаперевозчик сократил запланированную частоту полетов с двух до одного рейса в неделю.

Перелеты, согласно обновленным планам, будут выполняться только по воскресеньям. Анонсированные ранее рейсы по вторникам отменены.

Пассажиров рейса Харьков-Париж, который должен был состояться 11 июня, авиакомпания пересадила на рейсы Киев-Париж с организацией трансфера в Киев, сообщили в SkyUp.

Комиссия Госавиаслужбы Украины 29 марта одобрила заявку авиакомпании на выполнение трех еженедельных рейсов на маршрутах Киев-Париж и Харьков-Париж, а также двух еженедельных рейсов Киев-Ницца.

Полеты Киев-Париж SkyUp запустила с 11 июня с частотой три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Они обслуживаются в аэропорту французской столицы имени Шарля-де-Голля. Рейсы Киев-Ницца начнут выполняться с 12 июня по средам и субботам.

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