"Новая почта" с начала года открыла более 700 новых отделений по Украине

Об этом сообщил директор "Новой почты" Александр Бульба на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Количество отделений компании выросло до 3 400.

За январь-май компания доставила более 81 млн посылок, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 67 млн посылок было доставлено по схеме "до отделения". В то же время адресная доставка за этот период также выросла на 34%.

Кроме того, за пять месяцев "Новая почта" доставила более 1 млн заказов из-за рубежа. Доставка из США и Европы выросла на 27%.

"Мы планируем развивать международную доставку и дальше", - отметил Бульба.

Как сообщается в пресс-релизе компании, зарубежные представительства "Новой почты" в Грузии и Молдове также активно развиваются: в Молдове количество отправлений в январе-мае выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Грузии - на 30%.

Средний показатель NPS (готовность рекомендовать компанию) в Украине на конец мая составил 78%.

За пять месяцев группа компаний "Новая почта" перечислила в бюджет Украины более 1,75 млрд грн налогов и сборов

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году планирует достичь 20-процентного прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Новая почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

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