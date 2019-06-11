"Карпатнефтехим" начал завозить сырье морем взамен российского

Как сообщили в компании, танкер разгрузился на терминале "Одеснефтепродукт", откуда сырье в железнодорожных цистернах будет доставлено в Калуш, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В компании пояснили, что морская поставка нафты реализована в связи с сокращением железнодорожного импорта этого сырья из России.

По данным "Консалтинговой группы "А-95", по итогам первой декады июня, "Карпатнефтехим" получил из России всего около 2 тыс. тонн прямогонного бензина. Для сравнения в первой декаде мая импорт этого вида из России составил 18 тыс. тонн, за весь май – 43 тыс. тонн.

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Напомним, согласно постановлению правительства РФ от 18 апреля о введении санкций в отношении Украины, вывоз прямогонного бензина из России в Украину после 1 июня требует специального разрешения Минэконоразвития РФ. Сейчас нет данных о получении российскими производителями разрешения на поставку нафты для "Карпатнефтехим" и объемах месячной квоты.

Также сырьем для нефтехимического предприятия может служить сжиженный газ бутан, однако его поставка в Украину также запрещена постановлением правительства РФ от 18 апреля.

Тестировать морские поставки прямогонного бензина "Карпатнефтехим" начал в июне 2018 года. Всего за июнь-август 2018 года, предприятие завезло по морю около 35 тыс. тонн сырья, после этого морские поставки были приостановлены. Всего заводу необходимо 40-50 тыс. тонн нафты ежемесячно, за 12 месяцев 2018 года завод получил около 493 тыс. тонн нафты и 102 тыс. тонн бутана.

"Карпатнефтехим" возобновил производство после пятилетнего простоя в июне 2017 году. На сегодня предприятие загружено на 100% мощности.

"Карпатнефтехим" специализируется на выпуске этилена, полиэтилена, хлорвинила и каустической соды.

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