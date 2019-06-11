Норма о строительстве лифтов в подземные паркинги вступит в силу с 1 июля, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Ранее, согласно нормам, в общественных заведениях в подземный паркинг можно было проектировать только лестницу. А чтобы построить лифт в подземный паркинг, нужно обязательно получать отклонения от государственных строительных норм. Поэтому мы пересмотрели требования ГСН и позволили проектировать лифты с первого этажа общественных домов в паркинг, но при обязательном соблюдении необходимых противопожарных требований. Норма начнет действовать с 1 июля этого года", – сказал Парцхаладзе.

По словам замминистра, такие изменения повысят комфорт людей в пользовании общественными заведениями с подземными паркингами.

Так, новыми нормами допускается сочетание лифтами с первым этажом общественного здания подземного гаража, который расположен в цокольном, подвальном или подземном этаже. Обязательное условие – устройство противопожарных тамбур-шлюзов первого типа с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па. Такие тамбур-шлюзы размещаются перед шахтами лифтов.

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