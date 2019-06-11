"Энергоатом" подписал договор о создании консорциума по производству малых реакторов

ю-Джерси, США), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Согласно сообщению, трехстороннее соглашение предусматривает создание международного консорциума, целью которого является содействие деятельности по внедрению в Украине технологии малых модульных реакторов (ММР) SMR-160.

Для этого планируется провести анализ нормативной документации, используемой при разработке концептуального проекта энергоблока с реактором SMR-160, анализ концептуального проекта АЭС с энергоблоками SMR-160, обеспечить подготовку исходных данных, необходимых для разработки ТЭО.

Также предполагается проведение оценки проекта SMR-160 на соответствие общим и техническим критериям в соответствии с методологией МАГАТЭ по оценке технологий ядерных реакторов NP-T-1.10 и подготовка документов для принятия решения на национальном уровне по внедрению реакторной технологии SMR-160 в Украине.

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Документ был подписан 10 июня в штаб-квартире Holtec International в г. Камден (штат Нь

Как сообщалось, в феврале 2018 года "Энергоатом" и Holtec International подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

Целью подписания документа указывалось лицензирование в Украине технологии SMR-160 и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, а также частичная локализация производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях.

Ранее Holtec International обратилась к руководству Украины с предложением создать хаб по распространению в Европе, Азии и Африки технологии малых модульных реакторов с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

Тогда сообщалось, что реакторы проекта SMR-160 имеют высокий уровень безопасности и возможность работать в режиме маневрирования мощностью, могут строиться на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач. Общемировой рынок ММР после 2025 года оценивается примерно в $1 трлн.

В конце 2016 года "Энергоатом" стал членом Консультативного совета Holtec по малым модульным реакторам.

Напомним, Holtec International является ведущим мировым разработчиком технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также Holtec International является одним из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов.

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