Россия ограничила поставки угля для Луганской ТЭС, – ОГА

Об этом Клименко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

По словам Клименко, РФ запретила экспорт в Украину угля, который поставляется и для Луганской ТЭС.

"Сегодня на предприятие поставляется уголь, квоты на которое согласованы еще в мае. На июнь, 10 дней которого уже прошли, квоты еще не определены. Кроме того, на территорию Украины не перемещаются железнодорожные вагоны, которые ранее были отправлены в адрес ЛуТЭС - это около 300 вагонов или 20 тыс тонн угля. На начало месяца на складах предприятия накоплено 120 тыс тонн топлива, при среднесуточном потреблении 3000 тонн, его хватит до 20 июля", - сообщает Клименко.

Он объяснил, что при отсутствии угля Счастьинская ТЭС будет переведена на газ, что приведет к росту себестоимости производства электроэнергии и необходимости значительных компенсационных выплат из государственного бюджета.

"Объединенная энергосистема Украины способна компенсировать только 60 МВт, что составляет пятую часть от потребности питания области", - добавил Клименко.

Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в Луганской области.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории.

Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Строительство такого подъезда ранее оценивалось в 1 млрд грн.

В октябре 2018 года Российская железная дорога не подтверждала отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля. Поэтому станция вынужденно перешла на сжигание газа. В ноябре 2018 года поставки угля были частично возобновлены.