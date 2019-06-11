Крупнейший европейский автобусный лоукостер FlixBus начал работу в Украине (обновлено)

В пресс-конференции по случаю объявления начала работы компании в Украине приняли участие министр инфраструктуры Владимир Омелян, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман и менеджер по развитию FlixBus в Украине Остап Паук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В 2019 году компанией запланировано осуществление автобусных перевозок в Германию, Польшу, Чехию, Австрию и Венгрию. Маршруты будут осуществляться из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Львова.

Хабами соединения маршрутов будут выступать Краков, Будапешт, Берлин и Мюнхен.

Кроме того, компанией объявлено о старте продаж билетов из Киева по 5 направлениям (Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт и Вена) по ценам от 5 до 15 евро.

"Сегодня мы приветствуем крупнейшего европейского оператора автобусных перевозок – компанию FlixBus. Эта компания работает по уникальной бизнес-модели, которая предполагает партнерство с местными перевозчиками, а это в свою очередь будет способствовать развитию местного бизнеса и инфраструктуры, построенной вокруг перевозок – заправки, сервисы по обслуживанию автобусов, новые рабочие места", – заявил Владимир Омелян.

Как сообщил гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман, FlixBus также откроет представительство в Украине, передает Интерфакс-Украина.

"Я очень рад, что после нескольких месяцев планирования и подготовки мы, наконец-то, можем объявить наши дальнейшие планы развития в Украине. FlixBus теперь является официально зарегистрированной компанией в Украине и имеет команду в Киеве, платит налоги в местный бюджет", – сказал топ-менеджер.

Представитель компании отметил, что сейчас рейсы осуществляются только из Киева, однако до конца 2019 года планируется запустить рейсы из Харькова, Днепра, Одессы и Львова. Кроме того, FlixBus до конца указанного периода намерен запустить и внутренние рейсы по Украине.

"Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами. Мы смотрим, какие линии будут более активно развиваться. Мы будем спрашивать у нашего партнера, есть ли у него возможность предоставить автобусы, предоставить водителей", – уточнил Леман.

Первые рейсы из Украины FlixBus начала осуществлять в 2017 году. По состоянию на июнь 2019 года компания обеспечивает ежедневное сообщение Украины с Германией, Венгрией, Польшей и Австрией. Маршруты осуществляет автобусный партнер FlixBus – компания "Евроклуб".

FlixBus – германская компания, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Компания работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Компания сотрудничает с более 250 региональными партнерами-перевозчиками, которые имеют общую систему продажи билетов и общий бренд. Также у компании есть и свои собственные автобусы.

В целом FlixBus обслуживает более 2000 направлений в 29 странах, автобусы компании обеспечивают более 350 тыс. рейсов в день. В компании работает почти 1000 сотрудников.

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